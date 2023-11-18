إيران تكشف تفاصيل الانقطاع الواسع في شبكة الإنترنت

شهدت شبكة الإنترنت في "إيران"، انقطاعًا واسع النطاق، أدى إلى تعطل أعمال بعض الشركات والطلبة، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن شبكة الإنترنت في البلاد أصابها بعض الخلل في الساعات الأخيرة أسفر عن توقف عمل بعض الشبكات الاجتماعية.

وقالت وكالة أنباء "فارس "الإيرانية، إنه وفقًا للأنباء الواردة من الشركات المشغلة التي تقدم خدمات الإنترنت فان الخلل ناجم عن مشاكل في البنى التحتية وأصاب بمعظمه الشبكات التي تقدم خدمات الإنترنت الثابت.

ولم يُصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من الجهات المعنية حول هذا الخلل لكن شركة البنى التحتية التابعة لوزارة الاتصالات قد أكدت لوكالة انباء فارس حدوث هذا الخلل وقالت بأنها ستُعلن عن سببه آنفا.

إسرائيل تُصدر تحذيرات لـ "إيران" من التدخل في حرب غزة

أصدرت "إسرائيل"، تحذيرات واضحة لـ "إيران" بالابتعاد عن حربها ضد قطاع غزة، أو المخاطرة بارتكاب خطأ كبير، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال أوفير فالك، اليد اليمنى لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: يجب على إيران أن تستمع إلى ما قاله الرئيس بايدن بعناية.

وأضاف: يجب ألا يتدخلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس، نحن نركز على تدمير حماس ومستعدون أيضًا لأي جبهة أخرى آمل ألا تتحقق.

وأوضح فالك، أن الجيش الإسرائيلي مستعد تمامًا وسيكون الخطأ الأكبر إذا قام أي شخص بفتح جبهة أخرى على إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن حزب الله سيدخل في حرب كاملة مع إسرائيل إذا تم تدمير حماس بالكامل في قطاع غزة.