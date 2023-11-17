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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سيارة مسرعة تدهس شخصا يحمل الجنسية الصينية بالقاهرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لفظ شحص أجنبي أنفاسه الأخير إثر تعرضه لحادث دهس سيارة مسرعة بالقاهرة الجديدة، جرى نقل الجثمان لثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا، من شرطة النجدة؛ مفاده مصرع شخص أجنبي (صيني) الجنسية بعد أن صدمته سيارة بمنطقة القاهرة الجديدة.
 

وانتقلت على الفور  الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارة الإسعاف لمحل البلاغ وتبين العثور على جثة شخص صيني الجنسية به بعض الكدمات والجروح نتيجة اصطدامه بالسيارة.

 

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى لحين العرض على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان ما به من إصابات.  
 

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