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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خبير يكشف عواقب حادث مقتل الرئيس الايراني

اكرام بدر الدين_
اكرام بدر الدين_ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

قال الدكتور إكرام بدر الدين،  أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،  إن حادث مقتل الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية يمكن أن يؤثر على السياسة الايرانية خلال الفترة المقبلة سواء في الاقليم أو العالم إما أن تصبح أكثر تشددا أو أكثر مرونة وذلك وفقا لطبيعة التطورات السياسية التي ستحدث داخل إيران عقب الحادث. 

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وأضاف بدر الدين،  في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن هناك تضارب في الاقوال حول السبب وراء حادث مقتل الرئيس الايراني فهناك تأخير في الاعلان عن سبب الحادث، نظرا لانه يترتب عليه تداعيات سياسية داخلية في إيران مرتبطة بمن يتولى السلطة بعد الرئيس متسائلا"هل سيحدث خلل في بناء السلطة في ايران الفترة المقبلة؟ "وما تأثيره؟.

وذكر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،  هناك بعض الروايات تقول أن الحادث مدبر ويأتي بعد توترات إسرائيلية إيرانية منذ فترة قريبة حيث أن المنطقة التي وقع فيها الحادث يتواجد بها أفراد من الموساد الاسرائيلي،  لافتا إلى انه خلال الفترة الماضية هناك حرب بالوكالة بين أمريكا وايران من خلال الجماعات الموالية للاخيرة،  وبالتالي فإن الحادث من الممكن سيكون له تداعياته داخل الشأن الايراني ولاسيما في الملف النووي، وكذلك في الاقليم، قائلا" لا أتوقع حدوث تغيير جوهري تجاه سياسة ايران الدولية.

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