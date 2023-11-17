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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على الجزيرة فى دوري المحترفين لكرة اليد

يد الزمالك
يد الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 34-25، في إطار الجولة الحادية عشرة لمسابقة دوري المحترفين موسم 2023-2024 والتي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي.

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انتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض على الجزيرة بنتيجة 17-10 قبل أن يحسم الزمالك المباراة بنتيجة 34-25.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته غداً السبت استعداداً لمباراة فريق سبورتنج  المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثانية عشرة لمسابقة دوري المحترفين والتي ستقام على صالة المنافس بمحافظة الإسكندرية.

يقود الفريق فنيا كل من، أحمد رمضان مديرا فنياً وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مديراً للفريق ومحمد أشرف طبيباً وأحمد صلاح مدرباً للأحمال وعادل إمام مديراً إدارياً ومحمد سامي إدارياً.

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