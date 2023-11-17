الزمالك وأبوسليم.. الموعد والقنوات الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للمواجهة الأولى في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستكون أمام أبوسليم الليبي.



نجح الزمالك في الوصول لدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية، إذْ تغلب على أرتا سولار في دور الـ 32 بنتيجة 4/3.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم:

من المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك أمام أبوسليم في السادسة من مساء الـ26 من الشهر الجاري، والذي يشهدها ملعب الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم:

تُنقل مواجهة الزمالك أمام أبوسليم الليبي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي أعلنت عن نقلها للبطولة من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن الزمالك يقوده معتمد جمال، وذلك حتى الاستقرار على مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال ما تبقى من الموسم.