أسبوع الحوادث.. الجمهورية في صدام مع حوادث الطرق

رغم وقوف الإدارة العامة للمرور في أنحاء الجمهورية على قدمًا وساق، إلا أن حوادث الطرق ليس لها سلطان يحكمها، وبالرغم ايضًا من الإرشادات المستمرة من قبل هيئة المرور إلا وأن تلك الحوادث تزيد باختلاف مسببات الحادث من عدم الإلتزام السائقين بالتعليمات التي تقررها الهيئة او اختلال عجلة القيادة او حوادث عرضية اخرى.

وعبر التقرير التالي نعرض لكم أبرز الحوادث الطرق التي شهدتها الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

"الوفد" تعرض أبرز حوادث الطرق خلال أسبوع.

وفاة موظف وإصابة طالبين في حادث إنقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إختلال عجلة القيادة نتج عنه وفاة قائد السيارة موظف في العقد الثالث من العمر وإصابة طالبين كانا برفقته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جميعهم يقيمون بمحافظة قنا وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بإنقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي / دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة " ملاكي قيادة "محمد . ج . م . ا" 30 سنة موظف ومقيم بمحافظة قنا قادماً من محافظة قنا أتجاه محافظة أسيوط بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة كل من :- "عمر . ي . م . ا" - 26 ستة طالب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"أحمد . م . ح . ا" 20 سنة طالب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة ويقيمان بمحافظة قنا وتم نقلهما لمستشفي قنا العام .

وبسؤال المصابين وعم المتوفي "علي . م . ا . ا" 36 سنة موظف ومقيم بمحافظة قنا قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

حادث-أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى طريق أسيوط الغربى

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق أسيوط الغربى ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 5 اشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالعياط

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى العياط، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى العياط، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان.

و تبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 16 مواطنًا إثر حادث سير بالطريق الصحراوي في البحيرة

شهد الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، حادثي سير مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

وكان أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الوقائع، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوى، دائرة مركز وادى النطرون، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وأصيب شخصين بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية إدعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدى والسحل والاختطاف من قبل بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.. باستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها وتصادف مرور المتهمين الآخرين مستقلين سيارة "ميكروباص".. فاستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت باستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدى عليها بالضرب فاستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.

وبسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعة اختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكابه واقعة التعدي على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها وأفادوا باستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث-أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة اثنين أخريين إثر حادث تصادم سيارة نقل

لقى شخصان مصرعهما وأصيب شخصان آخران، بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم سيارة نقل محملة بالحديد مع سيارتين نقل، واشتعال النيران في سيارتين، أمام مدينة الضبعة على طريق الإسكندرية - مطروح، وتم نقل المصابين والجثتين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي.

دخل مستشفى الضبعة المركزي، فريد رمزي فريد "34 سنة"، من الإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وسحجات بالذراع اليسرى، وخروج تحسن، ووائل حمدي توفيق "40 سنة" من المنوفية مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وسحجات بالوجة، خروج تحسن.

كما استقبل المستشفى، السعيد يحي محمد "26 سنة"، من دمياط، وصول جثة هامدة، وخالد أحمد شربيني "23 سنة" من الإسكندرية، وصول جثة هامدة.

وكانت أجهزة مركز ومدينة الضبعة، قد انتقلت إلى مكان الحادث في البلاغ، وتمكنت سيارات الحماية المدنية، من إطفاء الحريق، الذى نتج عن حادث تصادم السيارات، كما ساهمت سيارات شركة مياه الشرب في الدعم بعدد من سيارات المياه لإطفاء الحريق، وتم رفع آثار الحادث إلى جانب الطريق، وإعادة حركة السير والسفر لطبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم وإجراء المعاينات، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث واتخاذ اللازم.

إرشادات من المرور لتجنب حوادث الطرق

تقدم أجهزة وزارة الداخلية، مجهودات ضخمة للحفاظ على المواطنين، حيث قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1 - السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2 - التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3 - يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4 - تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5 - استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6 - عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7 - تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8 - ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9 - تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.



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