الخميس 16 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

تعرض 5 أشخاص للإصابة في انقلاب سيارة بمنطقة الكونتلا في وسط سيناء، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

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وأفادت مصادر طبية بشمال سيناء بنقل 5 مصابين من موقع حادث انقلاب سيارة علي طريق سيناء الأوسط بمنطقة الكونتلا بنطاق مركز نخل بوسط سيناء.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلي مستشفي طابا المركزى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

والمصابون هم أمين ع أ  ، 30 سنة، فايز ع أ ، 47 سنة ، إبراهيم ح ع ، 36 سنة ، علي م م  30 سنة ، أحمد ح ع  35 سنة.

دمت إدارة المرور مجموعة من النصائح  والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.   

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.   

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.             

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

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