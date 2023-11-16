إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

تعرض 4 أشخاص للإصابة فى حادث انقلاب سيارة بطريق كوم أبو راضى - الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

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وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المُصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى 7 راكب بطريق كوم أبو راضى ـ الواسطى، نتج عنه إصابة 4 عمال بإصابات مختلفة.

وقام مرفق إسعاف بنى سويف بـ 3 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى كلا من:"محمود محمد عبد الله 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وكدمات، فارس عزت هانى 19عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمد محمود جمال 40 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، أحمد عماد عبد ربه 20 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، جميعهم عمال فى شركة الصوب الزراعية".

دمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة