إصابة مواطنين في انقلاب موتوسيكل بالعياط

أصيب شخصان بسبب انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى العياط لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى العياط، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شهد الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، حادثى سير مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.



وكان أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الوقائع، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوى، دائرة مركز وادى النطرون، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وأصيب شخصين بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية إدعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدى والسحل والإختطاف من قبل بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.. بإستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها وتصادف مرور المتهمان الآخران مستقلين سيارة "ميكروباص".. فإستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت بإستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدى عليها بالضرب فإستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.

وبسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعةإختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور،عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترف أحدهم بإرتكابه واقعة التعدى على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها وأفادوا بإستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.