وفاة موظف وإصابة طالبين في حادث إنقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إختلال عجلة القيادة نتج عنه وفاة قائد السيارة موظف في العقد الثالث من العمر وإصابة طالبين كانا برفقته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جميعهم يقيمون بمحافظة قنا وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بإنقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي / دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة " ملاكي قيادة "محمد . ج . م . ا" 30 سنة موظف ومقيم بمحافظة قنا قادماً من محافظة قنا أتجاه محافظة أسيوط بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة كل من :- "عمر . ي . م . ا" - 26 ستة طالب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"أحمد . م . ح . ا" 20 سنة طالب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة ويقيمان بمحافظة قنا وتم نقلهما لمستشفي قنا العام .

وبسؤال المصابين وعم المتوفي "علي . م . ا . ا" 36 سنة موظف ومقيم بمحافظة قنا قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .