قوات الاحتلال تعتقل 36 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 36 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مداهمة العديد من المنازل واستجواب عشرات الأشخاص.

وصرحت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 28 شخصًا من بلدة "نعلين" الواقعة غرب مدينة رام الله وقرب الجدار الفاصل مع أراضي عام 1948.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال خمسة أشخاص من محافظة "الخليل" الجنوبية، وشابين على الأقل من "جنين"، وشابًا من "طولكرم" شمالا.

وفي وقت سابق من اليوم، اُستشهد 3 فلسطينيين وإُصيب 9 آخرون إزاء قصف إسرائيلي استهدف مخيم جنين، الذي تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامه منذ ليلة أمس الخميس، فيما دارت مواجهات عنيفة، ولا تزال مستمرة مع المواطنين، أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة.

وقال شهود عيان في مخيم جنين، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لمقتل 3 وإصابة 9 بجروح مختلفة، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، في الضفة الغربية المحتلة، ودارت مواجهات عنيفة وما زالت مستمرة مع المواطنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، مجموعة من المواطنين من مدينة جنين، وفجرت عدة مركبات، بينما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة على المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة.

وأفادت "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور.

وأضافت، أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

ومنذ هجوم حماس المسلح غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وسعت القوات الإسرائيلية من اقتحاماتها بالضفة الغربية، بالتزامن مع قصفها لغزة.



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