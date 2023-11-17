الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أمريكا تطالب إسرائيل بكبح جماح تطرف المستوطنين في الضفة الغربية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن، أكد لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، ضرورة العمل على تخفيف التصعيد بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”.

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وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال دمر 70% من الشبكة في غزة

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أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بحماية المستشفيات والمدنيين في غزة

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد لإسرائيل ضرورة كبح جماح تطرف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه بحث تسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحت أنها تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، لضمان سلامة المدنيين، وجددت دعوتها إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف، وأكدت أنه “على إسرائيل تجنب قتل المدنيين”.

اليوم 24 في حرب غزة

ودخلت الحرب في غزة اليوم الـ42، ويواصل جيش الاحتلال عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

 

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