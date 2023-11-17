إسرائيل تستهدف مخيم جنين.. استشهاد فلسطينيين وحصار للمستشفيات

اُستشهد 3 فلسطينيين وإُصيب 9 آخرون إزاء قصف إسرائيلي استهدف مخيم جنين، الذي تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامه منذ ليلة أمس الخميس، فيما دارت مواجهات عنيفة، ولا تزال مستمرة مع المواطنين، أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة.

وقال شهود عيان في مخيم جنين، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لمقتل 3 وإصابة 9 بجروح مختلفة، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، في الضفة الغربية المحتلة، ودارت مواجهات عنيفة وما زالت مستمرة مع المواطنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، مجموعة من المواطنين من مدينة جنين، وفجرت عدة مركبات، بينما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة على المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة.

وأفادت "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور.

وأضافت، أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

حصار على مدينة جنين:

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على المدينة، واقتحمتها بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارًا بعدد من مركبات المواطنين، كما شوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في المدينة ومخيمها.

كما حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي مستشفى بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تستجوب عددًا من المسعفين فيه، في إجراء مماثل لما يقوم به الجيش في قطاع غزة، حيث يخوض حربًا منذ 42 يومًا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفى ابن سينا في مدينة جنين من جميع الجهات.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الواقعة، واكتفت صحيفة "هآرتس" بنقل الخبر نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

كما فتشت القوات الإسرائيلية، وفقًا لـ"وفا"، مركبات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلائه، كما أظهر شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل ونشرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأجبرت القوات عددًا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى، واستجوبت عددًا منهم.

بدوره، أكد مدير عام وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، "أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى ابن سينا ومنعت مركبات الإسعاف، وحتى الحالات المرضية، من الوصول إليه".

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني "أن قوات الاحتلال احتجزت طواقمه أمام مستشفى ابن سينا".

كان اقتحام سابق للقوات الإسرائيلية لجنين في وقت سابق هذا الأسبوع قد أسفر عن مقتل 14 فلسطينيًا، في يوم دام آخر بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى. وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددًا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى اعتقلت عددًا منهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات مسيرة، وفي رصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.

ومنذ هجوم حماس المسلح غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وسعت القوات الإسرائيلية من اقتحاماتها للضفة الغربية، بالتزامن مع قصفها لغزة.

هجوم حماس أدى لمقتل نحو 1200 شخص أغلبهم من المدنيين، وأسرت نحو 240 آخرين واقتادتهم إلى قطاع غزة.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف متواصل ومستمر حتى اليوم على قطاع غزة، أودى بحياة أكثر من 11 ألفًا و500 شخص، من بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.



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