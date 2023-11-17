القوات الإسرائيلية تقمع المُصلين وتمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين في حي "وادي الجوز" وقرب باب "الأسباط" بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وذلك للجمعة السادسة على التوالي.



وأفاد شهود عيان بمدينة القدس المحتلة بأن قوت الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع والعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وأشاروا إلى أن أعدادا قليلة من المصلين تمكنت من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، بعد قيام الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين إلى البلدة القديمة وللمسجد الأقصى المبارك.

وتعد هذه هي الجمعة السادسة التي يقمع فيها الاحتلال المصلين، أثناء قيامهم بالصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور البلدة القديمة، بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

واندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال والمصلين عند باب "الأسباط"، قام المصلون خلالها بدفع الحواجز في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى.



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