"بقينا اتنين".. موعد وقنوات عرض المسلسل

يستعد صناع مسلسل "بقينا اتنين"، لانطلاق عرض أولى حلقات العمل المكون من 20 حلقة، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر على شبكة قنوات ON.

مسلسل بقيتا "اتنين"، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال الفنان شريف منير

يشار إلى ان آخر اعمال الفنان شريف منير، مسلسل إيجار قديم، والذي عرض في عام 2022، في إطار درامي اجتماعي، وبعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح عبد الله، ميمي جمال، رانيا عبد المنصف، هشام إسماعيل، أحمد أبو زيد، رحمة حسن، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، علي سيف، محمد دياب، علاء زينهم، حنان سليمان، باسم موريس عدلي، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.