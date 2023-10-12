رانيا يوسف في بلاتوة "بقينا اتنين" قريبًا

تستعد النجمة رانيا يوسف لتصوير مسلسلها الجديد بعنوان وبقينا اتنين، الذي من المقرر أن تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

إذ يعمل صناع العمل على قدم وساق لبدأ التصوير خلال شهر نوفمبرالمقبل،حيث أكد مخرج العمل طارق رفعت على أنه انتهي من التحضيرات الأولية والديكوات لبدأ التصوير، المسلسل ينتمي في إطار الدراما الاجتماعية الذي تناقش العديد من المشاكل الزوجية، ويتكون المسلسل من 30حلقة .

إذ تدورأحداث مسلسل" بقينا اتنين" حول مناقشة الوضع النفسي الذي يتعرض له الزوجين والأطفال بعد الإنفصال، وكيفية حل والتغلب على المشاكل الزوجية.

مسلسل "بقينا اتنين" من بطولة رانيا يوسف وشريف منير، وعمرو وهبة ، عدد كبير من نجوم الفن ، العمل من تأليف أماني التونسي وأنتاج كريم أبو ذكري ، وإخراج طارق رفعت

ومن ناحية أخرى، تنتظر رانيا في الفترة الحالية عرض فيلم التاروت، بطولة سمية الخشاب، مي سليم، منذر رياحنة، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، من إخراج إبرام نشأت، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، وتظهر رانيا خلاله بشخصية ماري وتعمل مصممة جرافيك.

وكان آخر أعمال رانيا في الدراما، مسلسل عالم تاني، تأليف إسلام يوسف وإخراج عبدالعزيز حشاد، وشارك في بطولته نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي.