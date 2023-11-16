لن تصدق سعره.. قميص محمد رمضان المرصع بالكريستال يثير الجدل بحفله الأخير (شاهد)

أثار الفنان محمد رمضان ضجة واسعة، بإطلالة فخمة خطفت أنظار جمهوره حول العالم، وذلك أثناء إحياء حفله الأخير في مصر الذي أُقيم في مركز المنارة بالتجمع الخامس.



سعر إطلالة محمد رمضان في حفله الأخيرة بمصر



تألق رمضان بإطلالة عصرية ذات لمسة أوروبية، إذ ارتدى قميص أنيق باللون الأبيض، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، جاء مُرصعًا بالكريستال عند منطقة الصدر، وذا ياقة كبيرة، والذي وصل سعره إلى 3645 دولارًا، أي ما يعادل 112 ألف جنيه.



محمد رمضان

محمد رمضان

ونسق رمضان على القميص بنطلون باللون الأبيض أيضًا، بالإضافة إلى اختياره ارتداء نظارة شمسية كعادته، بنفس اللون، بتوقيع علامة Balenciaga، والتي بلغ سعرها 685 دولارا، ما يعادل 21 ألف جنيه.

محمد رمضان

محمد رمضان



محمد رمضان يتعرض لحملة هجوم عنيفة من جمهور المغرب



في الوقت نفسه، تسببت حفلة محمد رمضان الأخيرة التي أحياها في مصر، في تعرضه لهجوم عنيف من جمهور المغرب، بسبب عدم وجود علم المغرب في الخريطة التي عُرضت لقارة أفريقيا.



سرعان ما دافع رمضان عن نفسه خلال مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مؤكدًا أن ما حدث خطأ تقني غير مقصود، تفاجأ به خلال مشاهدته لفيديوهات الحفل حيث قال: "أنا غير مسؤول عن الأشياء البصرية اللي بتظهر على المسرح، والخريطة أنا شفتها زيكم وأنا بتفرج على فيديوهات الحفل".

محمد رمضان



محمد رمضان يدعو لحرب عاجلة من أجل إنقاذ غزة



على صعيد آخر، فتح الفنان محمد رمضان النار على العرب ورؤساء الدول العربية، بعد اتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة، والدمار الذي حل بشعبها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رمضان



وجه محمد رمضان رسالة شديدة اللهجة للعرب، وطالبهم بمناشدة حكامهم ورؤسائهم للخروج بالسلاح ومحاربة العدوان الصهيوني لإنقاذ فلسطين وغزة من القصف الإسرائيلي.



وقال محمد رمضان: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء، ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله"، متابعًا: "كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟".



محمد رمضان يخرج عن صمته وينفعل على العرب بعد اتهامهم له بتجاهل أحداث غزة: قمة الجبن وعدم الرجولة



استكمل منفعلًا على الجمهور: "صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طيارات بنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها أمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟".

محمد رمضان



وأضاف رمضان: "إحنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وعدم الرجولة لما نقول إن إحنا عايزين نكتب بالإنجليش عشان برا يعرفوا إن إحنا بنتضرب".

محمد رمضان للشعوب العربية: مين هيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل



اختتم حديثه قائلًا: "وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب، إنجليش إيه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".