لهذا السبب| الناطق باسم كتائب القسام "أبوعبيدة" يُثير تفاعلًا بمواقع التواصل

أثار "أبوعبيدة" الناطق المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، جدلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بعد تداول صوره خلال خطاباته مُرتديًا الشماغ الأحمر وليس الكوفية الفلسطينية التي تتميز بلونها الأبيض والأسود.

وذهب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى القول بأن الشماغ الأحمر يرمز للباس التقليدي السعودي ليخالفهم آخرون حول أصل الشماغ ولونه وسط تكهنات عن سبب اخيار أبوعبيدة لون الشماغ الأحمر.

يُذكر أن الشماغ أو الكوفية هو غطاء للرأس له العديد من المسميات بحسب المنطقة من شبه الجزيرة العربية وصولا إلى الأردن وسوريا والعراق، ومع احتفاظه باللونين الأحمر والأبيض إلا أن تصاميمه تختلف أيضا بحسب المنطقة ويلبس الشماغ بطريقه اللثام أو يرد من جانبيه أو أحد جوانبه على العقال ويترك الآخر على الكتف.

يُشار إلى أن التفاعل على لون شماغ الناطق باسم كتائب القسام يأتي في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الإسرائيلية في غزة بأعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ليتجاوز عدد القتلى في القطاع الـ11 ألفا وفقا لآخر الأرقام التي أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

أبوعبيدة يتهم إسرائيل بإحباط مُحاولة قطرية لإطلاق سراح رهائن

اتهم المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبوعبيدة، إسرائيل "دولة الاحتلال" بإحباط مُحاولة قطرية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الإثنين.

وبحسب "أبو عبيدة"، فإن إسرائيل طلبت إطلاق سراح مائة رهينة، وتناولت المفاوضات إطلاق سراح 200 طفل فلسطيني في المقابل.

وقال: أبلغنا الوسطاء أننا بحاجة إلى خمسة أيام من الهدوء ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكمله، لكن إسرائيل مضت بالمماطلة.

وأكدت "رويترز"، أن حماس قالت إنها أبلغت وسطاء باستعدادها للإفراج عن نحو 70 طفلاً وامرأة خلال هُدنة تستمر 5 أيام.

أبو عبيدة يُعلن إمكانية الإفراج عن 50 رهينة مُقابل هُدنة 5 أيام

صرح "أبوعبيدة"، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، بأن الاحتلال طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من مُحتجزيه في غزة، مُؤكدًا "أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هُدنة مُدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 شخصًا"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الإثنين.

وقال أبوعبيدة، في بيان: الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق نار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل.

وأضاف: أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية.

وتابع: الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها.

كما أعلن أبو عبيدة، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأفاد أبو عبيدة، في بيان: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام، أنه كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة.

أبو عبيدة يكشف عن خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي

أعلن "أبو عبيدة"، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الإثنين.

وقال أبو عبيدة، في بيان: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرًا كُليًا أو جزئيًا.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام، أنه كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال في حق المدنيين بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين.