الخام الأميركي يتراجع بعد بيانات أججت مخاوف تباطؤ الطلب

شهدت أسعار الخام الأميركي، تراجعًا بنحو أربعة بالمئة خلال تعاملات الخميس 16-11-2023، مع ارتفاع المخزونات الأميركية وتراجع الإنتاج الصناعي، بالإضافة لمخاوف تراجع الطلب الصيني.

تحرك الأسعار

هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 3.06 دولار، أو 3.99 بالمئة، إلى 73.61 دولار للبرميل، كما هبط عقد خام برنت تسليم يناير 3.02 دولار، أو 3.72 بالمئة، إلى 78.16 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة في النفط "من الواضح أن انخفاض أسعار النفط الخام وضعف الهيكل التنظيمي نذير سوء، علامة تشير إلى أن هناك فائض في المعروض في السوق الفعلية".

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية أيضا شحا في المعروض في الربع الرابع، ولكن البيانات الأميركية أظهرت أن المخزونات مرتفعة.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل. بينما استقر الإنتاج عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا.

وانخفض الإنتاج الصناعي الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة في أكتوبر، حيث أثر إضراب عمال صناعة السيارات على إنتاج القطاع، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخميس.

وقال فيل فلين، خبير النفط لدى مجموعة برايس فيوتشرز، إن تباطؤ الإنتاج الصناعي مع زيادة العرض يلعبان دوراً في نظرية تباطؤ الطلب، موضحا أن الأسعار تواجه الآن صعوبة في العثور على الدعم لأن "الدببة" (هم المضاربون على هبوط السعر)، الذين يرون ركودًا في الأفق، يسيطرون على السوق.

وفي الوقت نفسه، تباطأ إنتاج مصافي النفط الخام في الصين بنسبة 2.8 بالمئة في أكتوبر إلى ما يعادل 15.1 مليون برميل يوميًا من مستوى قياسي مرتفع في سبتمبر، مما يشير إلى تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء بالصين.