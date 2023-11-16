صادرات النفط الخام السعودية ترتفع في سبتمبر

شهدت صادرات النفط الخام السعودية، ارتفاعًا في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3% عن الشهر السابق لتصل إلى 5.75 مليون برميل يوميا.

وذكرت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، الخميس، أن إنتاج أكبر مصدري النفط في العالم من الخام قد ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة إلى 8.98 مليون برميل يوميا.

وزاد إنتاج مصافي التكرير المحلية من الخام 0.336 مليون برميل يوميا إلى 2.866 مليون برميل يوميا، بينما تراجع الحرق المباشر للخام 120 ألف برميل يوميا إلى 606 آلاف برميل يوميا.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وبشكل منفصل، أبقت السعودية على سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين لشهر ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق.

وأكدت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين، هذا الشهر أنهما ستواصلان التخفيضات الطوعية الإضافية لإنتاج الخام حتى نهاية العام مع استمرار الضغط على أسواق النفط في ظل القلق حيال الطلب والنمو الاقتصادي.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل، ومع ذلك ظلت توقعاتها لعام 2024 أقل بكثير من توقعات أوبك.

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 80.46 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.87 دولار للبرميل.

وقال آموس هوكستاين مستشار الرئيس الأمريكى جو بايدن لأمن الطاقة لوكالة بلومبيرج نيوز إن الولايات المتحدة ستقوم بإنفاذ عقوبات نفطية على إيران، في ظل تجدد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال هوكستاين "سننفذ تلك العقوبات"، في إشارة إلى ما قال إنه يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا من صادرات النفط من إيران، وتابع "ستنخفض هذه الأرقام".

وتأتي تصريحات هوكستاين وسط مناقشات يجريها المشرعون الأمريكيون لعدة تشريعات للضغط على إيران بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس النواب الأمالأمريكى مشروع قانون لتشديد العقوبات على النفط الإيراني.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.