أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 80.46 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 80.46 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.87 دولار للبرميل.

وقال آموس هوكستاين مستشار الرئيس الأمريكى جو بايدن لأمن الطاقة لوكالة بلومبيرج نيوز إن الولايات المتحدة ستقوم بإنفاذ عقوبات نفطية على إيران، في ظل تجدد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال هوكستاين "سننفذ تلك العقوبات"، في إشارة إلى ما قال إنه يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا من صادرات النفط من إيران، وتابع "ستنخفض هذه الأرقام".

وتأتي تصريحات هوكستاين وسط مناقشات يجريها المشرعون الأمريكيون لعدة تشريعات للضغط على إيران بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس النواب الأمالأمريكى مشروع قانون لتشديد العقوبات على النفط الإيراني.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

واستقر إنتاج الخام الأميركي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.

وفي آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في أكتوبر من المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في الشهر السابق.

ألقت أوبك في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار، كما رفعت قليلًا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيًّا لعام 2024.

في الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.

فى بيان لها أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.