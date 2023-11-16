الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بمُتهمين بسرقة 12 شاشة كومبيوتر في أطفيح

حبس متهم
حبس متهم

تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

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الداخلية تشن حملة مُكبرة لضبط تُجار العُملة

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ضبط 61088 مخالفة مرورية متنوعة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وضبط تشكيل عصابى من 3 أشخاص تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة").

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات وضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) لقيامهما بسرقة أبقار باستخدام سيارة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات.
 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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