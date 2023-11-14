قوي الخير تُحرر فتاة من قبضة سفاح النساء

نجحت الشرطة في تحرير فتاة من قبضة سفاح النساء الذي احتجزها بعيداً عن أعين الجميع، وقيد حركتها، وأفرغ عليها ما فاض من سواد قلبه حتى عاشت لحظات من الرعب الخالص.

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شاء الله أن ينتشل الضحية من وكر الأشرار الذي وقعت فريسة له، وأرسل لها قوى الخير التي نجحت بعد مجهود كبير في تحريرها.

ونقل تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية تفاصيل القصة التي تأتيا من ولاية أوهايو الأمريكية التي ألقت الشرطة فيها القبض على مُختطفٍ ذو سجلٍ إجرامي ثقيل بعد أن احتجز الشابة كلوي جونز – 23 سنة.

وأشار التقرير أن الجاني قام بضرب الفتاة بواسطة عصا البيسبول وقام بتقييد يديها، كما قام بسكب كميات من الجازولين عليها مُهدداً إياها بإشعال النار فيها داخل الجراج المُلحق بأحد المنازل.

وأفرجت السلطات عن فيديو يوثق اقتحام الشرطة لمكان الاحتجاز، واستخدمت السلطات السلم من أجل إخراج الضحية.

وأمضت الفتاة بعد تحريرها 3 أيام في وحدة العناية المُركزة بعد إصابتها بكسورٍ في وجهها ونزيف في المخ وذراع وأصابع مكسورة.

وأكدت والدة الضحية جيسي بارهام على أن ابنتها تعرضت للتعذيب بدون توقف لمدة 4 أيام مُتواصلة.

الفتاة المُعتدى عليها

يوم الجريمة

وأشارت التقارير إلى أن المُتهم ويُدعى ويليام موزينجو كان يعرف ضحيته معرفة شخصية، وعرض عليها يوم الجريمة أن يوصلها لبيتها في أكتوبر الماضي.

وقام المُتهم بدلاً عن ذلك بقيادة سيارته برفقة الفتاة لمكانٍ ناءٍ وقام باحتجازها عدة أيام، قبل أن يكتشف صاحب الجراج الجريمة واتصل بالشرطة.

أقوال المجني عليها

وقالت الفتاة الضحية إنها كانت تُفكر في ابنها طوال وقت الاحتجاز، وأضاف :"لقد كُنت أرى وجهه في ذهني كل يوم".

وتابعت :"كان الأمر مروعاً، لقد عشت بمشاعر الرعب على حياتي، لا يُمكنني تذكر عدد مرات تهديده لحياتي".

الفتاة المُعتدى عليها

تاريخ إجرامي طويل

وتبين أن للجاني تاريخ إجرامي طويل يتضمن فترات سجنه في 2011 و2014 و2019 لإدانته في وقائع اختطاف.

كما يشهد سجله واقعة استخدام سلاح أبيض ضد سيدة في حمام أحد المراكز التجارية في 2017.

وفي 2019، قام بخطف صديقته السابقة وضربها وأفقدها وعيها وحصر ملابسها عنها في منزله بولاية أوهايو، وأمضى 18 شهراً في السجن قبل أن يتم إخلاء سبيله.