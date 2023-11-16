الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 61088 مخالفة مرورية متنوعة

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية  بتوجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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 حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (61088) مخالفة مرورية متنوعة بينها (14399) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 ونجحت الجهود في ضبط (310) مخالفة السير بدون تراخيص، و(139) مخالفة دراجة نارية، و(1376) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(15) مخالفة موقف عشوائى، و(11) مخالفة شروط التراخيص.

 الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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