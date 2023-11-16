الداخلية تشن حملة مُكبرة لضبط تُجار العُملة

قامت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بشن حملات أسفرت جهودها عن ضبط (مدير تسويق) بدائرة قسم شرطة منوف ، لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية".

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وتمكنت السلطات من ضبط (مهندس زراعى- مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

كما تم وضبط (محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق إستقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر لنفسه .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.