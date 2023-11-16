الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بتاجري الحشيش في الإسكندرية

حملة أمنية
حملة أمنية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في  وزارة الداخلية، نشاط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") يقومان بالاتجار بمخدر الحشيش.

اقرا أيضًا: قوي الخير تُحرر فتاة من قبضة سفاح النساء

txt

عاطل يسقط في قبضة الشرطة بعد إنهاء حياة عامل بالشرقية

txt

ضبط هاربين من أحكام قضائية بالحبس 266 سنة

 

جاء ذلك بهدف ترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرامًا -  مبالغ مالية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 مليون جنيه تقريبًا).

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

عاطل يسقط في قبضة الشرطة بعد إنهاء حياة عامل بالشرقية

ضبط هاربين من أحكام قضائية بالحبس 266 سنة

ضبط 8 متهمين من حائزي وتجار المخدرات والأسلحة بأسوان ودمياط

صفقة بـ2.7 مليون جنيه.. الإيقاع بتشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة بمطروح

الداخلية تداهم تجار المخدرات والأسلحة النارية بالأقصر والمنوفية

سقوط مالك محل بحوزته 47 كيلو حشيش

حملات مكثفة لمكافحة الجريمة.. الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية

سقوط متهم بالتسبب في إصابة 3 أشخاص بالخرطوش أمام منزله
الجريدة الورقية