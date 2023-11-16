خالد الجمل: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عُرف أوجبه الإسلام

قال الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستُعقد في ديسمبر المقبل أمر مهم، وتعد عُرفًا أوجبه الإسلام، وواجبًا على كل قادر المشاركة في الانتخابات حتى نكون على الطريق الصحيح الذي يصل ببلادنا ومصرنا إلى بر الأمان.

الاخذ بالمشورة من صميم الإسلام

وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الإسلام حثنا على الاهتمام، وأكد عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"، وأيضًا في قوله تعالى "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُم"، وأيضًا في قوله تعالى" خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين" وهذا دليل على أن الاخذ بالرأي والمشورة من صميم الاسلام والقرآن يأمر بالعُرف"، وبالتالي فإنه قد يكون من فروض الاسلام، مشيرًا إلى أننا لدينا فقهاء يؤكدون أن تعريف العُرف هو ما تعارف واتفق عليه الناس.

الانتخابات صورة من صور العُرف

وذكر الخطيب بوزارة الاوقاف، أن الانتخابات في عصرنا الحديث هي صورة من صور العرف الذي اتفق عليه المجتمع بإختيار الرئيس القادم، وبناءً عليه فإنه يجب لمن لديه القدرة على إبداء رأيه فعل ذلك ويتوجه لمراكز الاقتراع لتحديد مستقبل الوطن، ويجب ألا يتخاذل عن حق الوطن وما أقره القانون الذي يعد صورة من صور العٌرف الذي تعارف عليه الناس.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الخارج أيام 1و2و3 من الشهر نفسه.