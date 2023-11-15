الأربعاء 15/نوفمبر/2023 - 07:40 م 11/15/2023 7:40:25 PM

الدين التصويت فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها أكبر حدث سياسى تخوضه البلاد حاليًا، ليس ترفًا أو نزهة، وإنما هو واجب وطنى مقدس، منحه القانون والدستور للمواطن، وبالتالى لا يجب أبدًا تفويت هذه الفرصة التى تعد حقًا من حقوق المواطن، والعملية الديمقراطية فى أساسها قائمة على ضرورة المشاركة الإيجابية فى أى انتخابات، خاصة لو كانت فى السباق الرئاسى باعتباره الحدث السياسى الأهم.. وعلى المواطن المصرى الذى يتمتع بفطنة سياسية أن يقول رأيه بصراحة ويمارس حقه فى الاختيار، فأمامه أربعة مرشحين يختار ما يشاء منهم، ومن نعم الله أنه بعد ثورة 30 يونيو تغيرت الأوضاع تمامًا ولم يعد هناك تزوير لإرادة الناخب.

قل رأيك بصراحة شديدة ومارس حقوقك التى كفلها لك الدستور والقانون، فالنزول للتصويت ضرورة وطنية مهمة، وفوت على الذين ينادون بالمقاطعة الفرصة، والمصرى بطبيعته حريص على دولته، وعليه ألا يترك للفئة الضالة الطريق يمارسون أغراضهم الدنيئة، والمعروف أن العزوف أو عدم المشاركة يحقق لأهل الشر الذين يناصبون الدولة العداء أغراضهم الدنيئة، لأن هؤلاء لا يشغل بالهم سوى أن يسود الخراب والدمار والفوضى والاضطراب بالبلاد، والمصريون شعب واعٍ ويتمتع بفطنة وكياسة ولا يسمح أبدًا لهؤلاء بأن ينالوا من وطنهم.

المشاركة فى الانتخابات تعنى ممارسة المواطن حقوقه كاملة، والصوت الانتخابى ليس أمانة فحسب وإنما هو صانع للقرار، فالمشاركة فى التصويت لم تعد كما كانت فى عهود الظلام والاستبداد، والتى كان يتم فيها تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الأمة.. الآن الأمور كلها تبدلت وتغيرت، وما تبديه من رأى مصون، ولا ولن يتم اللعب فيه، كما أن الديمقراطية الحقيقية تعنى المشاركة فى العملية الانتخابية وعلى رأسها التصويت، لأن هذا ليس رفاهية وإنما ضرورة وطنية يجب على الجميع الامتثال إلى تطبيقها وتفعيلها.. والحقيقة أن الشعب المصرى يتمتع بوعى وكياسة، وهو الآن يضرب المثل فى المشاركة السياسية الفاعلة.. وكلنا يتذكر الملايين التى خرجت فى ثورة 30 يونيو 2013 عندما أعلنت الحرب على الإرهاب وفوضت الدولة فى اقتلاع جذور وأوكار الإرهاب. وقد شهدت البلاد بعد ذلك فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العديد من المشاركات الإيجابية تفعيلاً لحق المواطن فى المشاركة الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية هذه المرة فى ظل وجود أربعة مرشحين من تيارات مختلفة، تستوجب على المصريين أن يكونوا أكثر فاعلية بالمشاركة الإيجابية، وفى ظل تحديات ضخمة تواجه البلاد ومخاطر شديدة يتعرض لها الأمن القومى، فلا بد للمصريين بمشاركتهم فيها أن يثبتوا للعالم أجمع أنهم شعب واعٍ جدًا يمارس حقوقه الدستورية والقانونية ولا يفرط فيها، ولا يتخاذل عن أداء دوره الوطنى كما عهدت الدنيا منه.. والعالم كله يترقب هذه الانتخابات الرئاسية، وهناك متربصون يتآمرون من أجل إضعاف عزيمة المصريين. ولذلك يجب تفويت الفرصة على هؤلاء بالمشاركة فى الانتخابات بكثافة تتحاكى بها الدنيا، وهذا ما نعهده فى المصريين عند كل واجب وطنى.

الخلاصة إن هناك متآمرين يحاربون بكل جهودهم لإضعاف الدولة المصرية ويريدون إفشالها بكل السبل والطرق، والواجب الوطنى يحتم على المصريين أن يفوتوا كل الفرص على هؤلاء سواء فى الداخل أو الخارج، ولا بد من إجهاض كل المحاولات اللعينة التى تشوه الانتخابات أو تشوه الدولة المصرية الوطنية القوية التى بات يعمل لها ألف حساب وحساب.. والمشاركة فى الانتخابات تدحض أى مؤامرة يريدها أهل الخراب وتتصدى لكل الحملات المغرضة التى تسعى لمنع المصريين من النزول لصناديق الانتخابات بهدف تشويه الدولة المصرية الجديدة، ولذلك يجب على جموع المصريين ممن لهم حق التصويت ممارسة دورهم الدستورى والقانونى من أجل حماية الوطن والدولة المصرية.

وللحديث بقية