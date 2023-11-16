الرياضة تستأنف فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية

تحت شعار " شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " ، وبمشاركة موسعة ، استأنفت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، فعاليات الأسبوع الثالث من الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة ، داخل مراكز الشباب والأندية والجامعات والمعاهد العليا بمحافظات [ الدقهلية ، قنا ،كفر الشيخ ، القليوبية ، القاهرة ،المنيا ، البحيرة ، دمياط ، أسيوط ،سوهاج ،الجيزة ،الشرقية ،المنوفية ،السويس ] ،وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتضمنت فعاليات الــ 14 لقاء الحديث حول :" مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب والفتاة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

وتناولت أيضًا الحديث حول :"المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة ، وأكد سيادته على عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق".

كما تضمنت الفعاليات كذلك أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في اليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية ، كذا تناول معايير الاختيار بين المرشحين ، أشكال المشاركة السياسية ،الانتخابات الرئاسية في مصر وأهميتها ، الجهات المسئولة عن تنظيم الانتخابات ، الإنتخابات وصورة مصر في الخارج ".



وأعرب المشاركون عن أهمية المشاركة السياسية لديهم حيث لا تقل أهمية عن مختلف أوجه التمكين الأخرى، فالتمكين السياسي يحقق اكتمال الصورة لعملية تمكينهم ، وكذا مشاركتهم ضرورية لانخراطهم في العملية الديمقراطية مكتملة الأركان حيث تسهم في إحياء قيم الديمقراطية الحقة لديهم .

وتسعي وزارة الشباب لتنفيذ أكثر من 162 لقاء حواري بمحافظات الجمهورية ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.