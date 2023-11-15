إيهاب عبد الواحد معلقا على تعاونه مع أنغام: "اتجمعنا في حب مصر"

قال الملحن إيهاب عبد الواحد للوفد عن تعاونه مع أنغام بأغنية "حلفونا": إحنا اتجمعنا في حب مصر، وماحدش يجرؤ انه يتعدى على حدود مصر.

أغنية "حلفونا"، تم طرحها خلال الساعات الماضية، وهي أغنية وطنية بصوت مصر "أنغام"، وألحان الملحن إيهاب عبد الواحد، وكلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وتوزيع الموسيقار نادر حمدي.

كما كشف عن تعاونه مع أنغام الفترة المقبلة بأغنيتين من ألحانه، وكلمات الشاعر أمير طعيمة، والفنان أكرم حسني.

أنغام

الملحن إيهاب عبد الواحد له رصيد كبير من الألحان الناجحة والمؤثرة، والتي يتردد صداها بين الناس، سواء ألحانه مع كبار النجوم، أو أعماله في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن آخر أعماله:

فيلم "سكر"..

وهو فيلم استعراضي راقص يحتوي على 14 لوحة غنائية، من كلمات الشاعرة والكاتبة هبة مشتري حمادة، ومن إخراج المخرج تامر مهدي، وغناء أبطال الفيلم، ويجهز الملحن إيهاب عبد الواحد للجزء الثاني من الفيلم في الفترة الحالية.

فيلم سكر

"يا صاحبي يا" أغنية فيلم " دراكولا"..

غناء أبطال الفيلم عبد الباسط، شادى الفنس، خالد منصور"، توزيع نادر حمدى وكلمات منة القيعي.

إيهاب عبد الواحد

"مقسوم" أغنية فيلم مقسوم..

غناء أبطال الفيلم "ليلى علوي، شرين رضا، سما ابراهيم"، كلمات تامر مهدي، توزيع كولوبكس.

وفي المسرح، مسرحية "تشارلي"..

تُعرض حاليًا في مسرح مصر، مسرحية تشارلي، ألحان إيهاب عبد الواحد، كلمات الدكتور مدحت العدل، توزيع الموسيقار نادر حمدي، اخراج احمد البوهي انتاج سى سينما هاني نجيب، واحمد فهمي".