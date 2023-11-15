"تاثير الخطاب الدينى على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية" ندوة بالغردقة

عقد مركز النيل بمدينة الغردقة، وفى لقاء مع الأئمة والمشايخ بمديرية أوقاف البحر الأحمر، بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، و دكتور هانى السباعى مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر والعشرات من أئمة المساجد لعرض دور الخطاب الدينى منذ القدم، وتأثيره كمحرك فكرى و ليس موجه فكرى، وكيفية تأثيره على دعم المشاركة و الاختيار الفردى الحر بعيدا عن اى توجيه او قمع للفكر.

وعرض رئيس المدينة، منذ البيعة فى الخلافة و ارساء المشورة كمبدا اساسي فى الاختيار و استمرار ذلك منذ نزول الاسلام ليومنا هذا بما يسهم بشكل كبير فى الاستقرار ونشر الامن و الامان

وأكد مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، المسئولية الواقعة على كل من صعد المنبر وكل كلمة تخرج و تؤثر على فكر او تغير منظور بما يجعلها مسئولية كبيرة تستدعى تحمل كافة تبعاتها

وأكد السباعى أن الخطاب الدينى هو مضمون فكري وديني واجتماعي، وله أثر كبير في توجيه الإنسان وتهيئة طاقاته لمواجهة مختلف تغيرات الحياة كما انه يعد من أهم أنواع الخطاب المتبادل بين البشر في کافة المجتمعات الإنسانية أياً کان الدين الذي يتم تناول الخطاب في إطاره؛ وذلك لتأثيره الوجداني على متلقيه، ولدوره في بناء القناعات وإرساء المبادئ، وما يمکن أن يترتب عليه من تغيير في الأفکار والمعتقدات والعادات، ؛ فهو خطاب معرفي يؤثر في الفکر ويعالج السلوك ويوجه لفئات عديده من العمر في ذات الوقت، ومع سهولة وسرعة انتشاره و تاثيره