مذبحة أسرية جديدة.. أب ينهي حياة ابنته ويشرع في قتل الأخرى بفيصل

باب موصد بإحكام، تسيل الدماء من أسفله، ومن خلفه طفلة تبكي بحرقة أعيت من سمعها، اجتاز الأب السلم في غمضة عين وهرب بلا رجعة، ليسطر نهاية حياة صغيرته ويشرع في قتل الأخرى بشارع حمد ياسين بفيصل.

يقول عم محمد، 69 سنة، لـ الوفد، استأجر الشقة رجل يدعى عطية، 40 سنة، لديه 3 أطفال، ولد وبنتين، الصغرى 3 سنوات، كانوا دائما بيعيطوا، من دون انقطاع، “وأبوهم بيزعق فيهم، وقت الأكل والشرب، طيلة اليوم”.

وقال شاهد آخر، المتهم، اختلف مع زوجته وتركت له المنزل، وذهبت إلى بيت والدها، فقرر إنهاء حياة أطفاله نكاية فيها وانتقاما منها.

وتعدى الأب القاتل على طفلته، بنت الـ 3 سنوات، بالضرب حتى فارقت الحياة، وألحق وصلة التعذيب بابنته الكبيرة، 5 سنوات، ليتركها تصارع الموت، مع جثة شقيقتها، واصطحب ابنه ولاذ بالفرار.



وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفلة وبجوارها شقيقتها تصارع الموت داخل شقة بشارع حمد ياسين من شارع الملك فيصل بدائرة القسم.

محرر الوفد في مسرح الجريمة

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، كما تبين إصابة شقيقتها 5 سنوات بحالة إعياء نتيجة ضربها بقسوة.

جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج كما نقلت جثة شقيقتها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مسرح الجريمة

وشكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وكلف ضباط قسم شرطة الهرم بالبحث عن والدي الطفلتين ومناقشة الجيران حول الحادث وكيفية اكتشاف الجريمة.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على الأب المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

