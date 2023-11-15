القليوبية تطلق مبادرة الأسبوع العالمى لريادة الأعمال

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتورة نجلاء فرماوى مسئول مكتب المبادرات، وعبدالحليم جودة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتدشين فعاليات مبادرة ريادة الأعمال بالتنسيق بين مكتب المبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية ، ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، ومكتب المبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية ، والجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

ودشن الصبروط، مبادرة الأسبوع العالمى لريادة الأعمال من خلال مكتب المبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة ، وبمشاركة اعضاء مراكز الشباب.

يأتي ذلك فى اطار الاحتفال بالاسبوع العالمى لربادة الاعمال خلال الفترة من ٨ حتى ١١ نوفمبر بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم افكار الشباب الريادية .

وأكد الصبروط، أن الهدف من المبادرة هو تعريف الشباب المحافظة بريادة الاعمال ، والدور الذي تسعى له مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في دعم الشباب ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع بما يسهم في خلق الآلاف من فرص العمل وذلك من خلال ورش عمل لتدريب وتعليم الشباب ليصبحوا اصحاب مشاريع .

ومن جانبه أوضح الصبروط، أن المبادرة يتم تنفيذها بعدد من المراكز « المنشية ، قها ، اسنيت ، سندبيس ، 15 مايو ، قليوب ، الخانكة ، مدينة شبين » وان الهدف من تلك المبادرات هى نشر ريادة الاعمال بين فئات الشباب ، و تشجيعهم على توليد الافكار الريادية التى تعتمد على الابداع ، وانشاء مشروعات جديدة ومساعدة اصحاب المشروعات المتعثرة ، مشيرا الى توعية الشباب بالطرق الصحيحة لادارة المشاريع الناشئة والتسويق الجيد لها .