قائد منتخب ألمانيا يغيب عن المران

لم يشارك ماتس هوميلز مدافع منتخب ألمانيا عن تدريبات المانشافت مجددا اليوم الأربعاء قبل مباراتي تركيا والنمسا الوديتين.



جاء سبب غياب ماتس هوميلز عن المشاركة في المران بسبب مشكلات في الظهر يعاني منها المدافع الألماني.



وكان هوميلز غاب عن مران منتخب ألمانيا يوم الثلاثاء، قبل أن يغيب اليوم الثاني على التوالي.



وغاب جوريتسكا أيضا عن مران الأمس في منتخب ألمانيا، بعدما تمكن من اللحاق بمران المانشافت اليوم الأربعاء.



ويستعد منتخب ألمانيا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا يورو 2024 دون خوض التصفيات بإعتباره منتخب الدولة المستضيفة ويخوض مباريات ودية فقط خلال فترة التوقفات الدولية.



ويخوض منتخب ألمانيا مباراة مع نظيره التركي يوم السبت المقبل في العاصمة الألمانية برلين قبل ان يحل ضيفا على منتخب النمسا يوم 21 نوفمبر الحالي.

