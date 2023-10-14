فولكروج يقود هجوم منتخب ألمانيا بالتشكيل المتوقع أمام أمريكا

يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره ألمانيا، مساء اليوم، فى المباراة الودية التى تجمعهما، ضمن الاستعدادات التحضيرية للبطولات القادمة خلال فترة التوقف طبقا للأجندة الدولية.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا أمام أمريكا اليوم

ومن المتوقع أن يخوض الجهاز الفنى لمنتخب ألمانيا مباراة الولايات المتحدة الأمريكية الودية الليلة، بطريقة لعب…( 4-2-3-1) وترصد الوفد التشكيلة المتوقعه للماكينات الألمانية كالتالى:

منتخب ألمانيا

في حراسة المرمي: تير شتيجن

في خط الدفاع: ثياو ، شوليه ، روديجر ، روم

في خط الوسط: كيميتش ، جوندوجان ، ساني ، موسيالا ، مولر

في الهجوم: فولكروج

وتعتبر آخر مباراة لعبتها الماكينات الألمانية أمام منتخب فرنسا وحسمها الألمان بهدفين مقابل هدف، فيما حقق المنتخب الأمريكي الفوز على نظيره منتخب عمان، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة فى أخر مباراة خاضها وديًا.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ألمانيا وأمريكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 بتوقيت القاهرة، على ملعب "رينتشلر فيلد" في مدينة إيست هارتفورد الأمريكية.