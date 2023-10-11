ناجلسمان يقود أول تدريب لـ منتخب ألمانيا

قاد جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا أول حصة تدريبة للماكينات بمشاركة 25 لاعباً استعدادا لمواجهة منتخب أمريكا وديا السبت المقبل.

وجرى مران المنتخب الألماني على ملعب نادي نيو إنجلاند ريفوليوشن الأمريكي، استعدادا للمباراتين الوديتين أمام أميركا والمكسيك يومي السبت المقبل و17 الأكتوبر الجاري.

شارك ماتس هوميلس مدافع بوروسيا دورتموند والذي عاد للمنتخب الألماني بعد غياب عامين، في المران دون مشاكل بعد استبداله خلال مباراة فريقه أمام يونيون برلين السبت الماضي.

من المتوقع وصول كاي هافيرتز لاعب وسط ارسنال في وقت لاحق من يوم الأربعاء بعد خضوعه لجراحة في الأسنان، وحينها ستكتمل قائمة الفريق بوجود 26 لاعبا.

وتم تعيين ناجلسمان في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا الشهر الماضي خلفا لهانسي فليك، الذي أقيل من منصبه بسبب تواصل النتائج المخيبة للآمال للماكينات قبل استضافة ألمانيا لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024".