رسميا..ناجسلمان يقود منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، تعيين المدرب يوليان ناجلسمان مديرا فنيا للمنتخب المانشافت خلفا للمقال هانزي فليك.

أضاف الاتحاد الألماني في بيانه الرسمي اليوم الجمعة، أن يوليان ناجلسمان سيكون المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، ووقع عقدا معهم حتى عام 2024.

ونجح الاتحاد الألماني في التوصل لإتفاق مع ممثلي ناجلسمان لقيادة منتخب ألمانيا، بعدما كان يربطه عقد مع بايرن ميونخ، يلزم فسخه، قبل أن يؤكد النادي البافاري أنه سيتنازل عنه من أجل “منتخب بلاده”.

ويستعد المنتخب الألماني لخوض مباريات كأس أمم أوروبا، والتي يستضيفها على ملاعبه.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن تفاصيل العقد بين الطرفين لم تتم بشكل نهائي حتى الآن، ومن المتوقع أن يتولى المدرب المهمة الفنية لمدة موسم حتى نهاية كأس أوروبا 2024 المقبلة، على أن يتقار راتب شهري يقارب الـ 400 ألف يورو.

سيكون ناجلسمان في موقف صعب يسعى من خلالها النهوض بمنتخب يعاني من عدة أزمات، بالإضافة لموقف أخر تحت ضغط بسبب قرار الاتحاد الألماني بإقالة فليك ليكون أول مدرب يتم إقالته في تاريخ المنتخب.

تولى رودي فولر المهمة الفنية بشكل مؤقت ونجدح في الفوز على فرنسا 2-1، بعدما خسر في أخر ثلاثة مواجهات على التوالي، ومن المقرر أن يكون ناجلسمان هو مدرب منتخب المانيا في الفترة المقبلة وحتى نهائيات كأس أوروبا الصيف في 14 يونيو على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، والتي تستمر لمدة شهر.