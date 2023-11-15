الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية.. أعلنت نقابة المحامين أنه يجوز للمحامي تأسيس شركات المحاماة المدنية من خلال إدارة شركات المحاماة بالنقابة، والتي تختص بتلقي طلبات وأوراق تأسيس شركات المحاماة المدنية.

وأكد قانون المحاماة ضرورة إنشاء سجل لشركات المحاماة، وذلك لمباشرة المحامين المهنة من خلال شركات مدنية، على أن ينشأ سجل خاص لها في النقابة العامة للمحامين يصدر بها قرار من وزير العدل، ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 بإنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يخصص لتسجيل شركات المحامين المدنية.

وجاءت الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية كالتالي:

تقديم أصحاب الشأن شخصيا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص بهذا الشأن.

طلب باسم نقيب المحامين بإدراج الشركة بسجل الشركات بالنقابة العامة للمحامين موقع من الشركاء.

صور من كارنيهات نفس سنة التأسيس.

صور بطاقات الرقم القومي.

صور من البطاقات الضريبية

صور عقد موثق للمقر «عقد تمليك أو عقد إيجار للمقر موثق بالشهر العقاري ثابت التاريخ.

إيصال إيداع رسوم التصديق بالبنك.

من البند 3 إلى البند 6 يجب الاطلاع على الأصل.

برنت التأمينات لكل محام في شركة المحاماة المدنية المزمع إنشاءها.

صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول لكل شريك.

إيصال كهرباء خاص بالمقر.

أما بالنسبة للشركات القائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة يتطلب الآتي:

صورة من عقد التأسيس وترفق التعديلات إن وجد.

صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.

تقدم الأوراق لدى مكتب توثيق شركات المحاماة بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.