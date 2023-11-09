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الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تعقد دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية

اللجنة التثقيفية
اللجنة التثقيفية بنقابة المحامين

عقدت اللجنة التثقيفية بنقابة المحامين، اليوم الخميس، دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالقاعة الكبرى بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

حاضر في الدورة الدكتور جميل عبد الباقي الصغير عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، وحصل المشاركون في الدورة على شهادة مجانية معتمدة من نقابة المحامين.

وعقدت الدورة تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وبتنسيق من ؛ خالد السني وشريف منطاوي، والدكتور أحمد اللويزي، المحامون.

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