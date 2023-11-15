عاجل.. زيادة جديدة في أسعار السجائر

أعلنت شركة المنصور الدولية للتوزيع وكيل إمبريال توباكو العالمية للسجائر وشركة النخلة ارتفاع أسعار منتجاتهم من السجائر بزيادة تصل إلى 10 جنيهات بعد تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

جاءت الزيادة الجديدة في أسعار شركة المنصور وأدخنة النخلة بعد تطبيق رفع أسعار منتجات شركة الشرقية للدخان، ومنتجات شركة فيليب موريس مصر بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة للسجائر.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" قوائم أسعار شركتي المنصور والنخلة بعد تطبيق الزيادة الرسمية.

قائمة أسعار شركة المنصور الدولية للتوزيع الجديدة

دافيدوف بأنواعه بسعر 74 جنيهًا مقابل 64 جنيهًا.

ايفوليف بأنواعه بسعر 59 جنيهًا مقابل 48 جنيهًا.

تايم بأنواعه بسعر 38 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا.

سيلكت بأنواعه بسعر 29 جنيهًا مقابل 24 جنيهًا.

تارجت بسعر 29 جنيهًا مقابل 24 جنيهًا.

مانشيستر بسعر 37 جنيهًا مقابل 34 جنيهًا.

قائمة أسعار شركة أدخنة النخلة

وينستون أحمر 43 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

وينستون أزرق 43 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

وينستون سيلفر 43 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

وينستون كاستر 43 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

وينستون توت 45 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

كاميل أصفر 50 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

كاميل أزرق 50 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

كامل اكتيفيت 53 جنيهًا بدلًا من 43 جنيهًا.