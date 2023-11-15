شعبة الدخان تكشف الحل الوحيد لأزمة ارتفاع أسعار السجائر

علق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على استمرار ارتفاع أسعار السجائر، رغم إقرار الضريبة عليها رسميًا، وإعلان الأسعار الجديدة.

وقال «إمبابى» في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، إن أزمة السجائر في مصر لن تحل إلا عبر قلب الهرم التوزيعي، والاستغناء عن الحلقات الوسيطة، معقبًا: «طالما الهرم التوزيع لم يتغير المشكلة هتفضل ليوم الدين».

وأوضح أن المشكلة تتبلور في الحلقات الوسيطة، وهم التجار الجشعين، والذين يعطشون السوق، لرفع الأسعار، متابعًا: «أنا بقى أقلب له الهرم التوزيعي، مديش للمتعهد أو الوكيل، أنزل أوزع على محطات البنزين والسوبر ماركت والأكشاك، الشرقية للدخان كان عندها تروسيكلات، التروسيكلات اللي كانت بتمشي توزع السجاير هي سبب انتشار كليوباترا».

وبين «إمبابى» أن زيادة الإنتاج من قبل شركات السجائر لن تحل المشكلة، لأن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى الخسارة، وتركم المشكلة أكثر، معقبًا: «محدش شاف ربنا لكن عرفناه بالعقل. غير الطريقة، والهرم التوزيعي، عشان أقدر أوفر المنتج للمستهلك».