الثبات على الحق .. الأوقاف تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بسبع محافظات

اختتمت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الثبات على الحق"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الثبات على الحق، والصبر على الطاعة، دليل كمال الإيمان وقوته، وحسن التوكل على الله (عز وجل)، وبه ينتشر الحق ويزهق الباطل، فالمتقلب لا يُمدح ولا يُصاحَب؛ لعدم ثبات صحبته، ولصعوبة معاملته، ولقد كان من دعاء المصطفى (صلى الله عليه وسلم) أن يثبّته الله على الحق، ففي الحديث: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ"، فَقالت أم سلمة (رضي الله عنها): يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ".

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير.

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد نور الإسلام.

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشاب التائب.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النمرسي.

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.