الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري في مجال التخصص واللغة العربية

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موعد الاختبار التحريري في مجال التخصص واللغة العربية واللغة الإنجليزية للمتقدمين لشغل وظيفة: (مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام )، وذلك يوم: الاثنين، الموافق: (20 /11/ 2023م) بديوان عام وزراة الأوقاف بالعاصمة الإدارية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا ، ويعقبه الاختبار التطبيقي في الحاسب الآلي , ومن لهم حق دخول الاختبار هم جميع من تنطبق عليهم شروط التقدم من المتقدمين لشغل الوظائف الموضحة أعلاه ، وهم:

وزارة الأوقاف نجحت بامتياز في تنفيذ تكليفات الرئيس في ملفي الدعوة والوقف



أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بالإنجازات الكبيرة والمتعددة لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية ، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس السيسي لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة.



وأكد " المير " أن وزارة الأوقاف نجحت بامتياز في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في ملفي الدعوة والوقف ، ولعل أكبر دليل على ذلك النجاح المبهر الذي حققته الوزارة في إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها ، مؤكداً أن المساجد المصرية على مستوى الجمهورية تحولت إلى مراكز دينية وثقافية وتعليمية وأصبح لها دورها الكبير في ملف تنمية الوعي لدى المواطنين ومواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة.



كما أشاد بالاهتمام الكبير من وزارة الأوقاف بالأوضاع المالية والاجتماعية للأئمة والدعاة وتكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد ، واستحداث أنشطة جديدة وفي مقدمتها إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بمشاركة أكثر من (23) ألف مسجد بمحافظات الجمهورية ، وإطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة (1000) مسجد أسبوعيًّا ، وإطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة (1004) مساجد أسبوعيًّا ، مؤكداً أن وزارة الأوقاف بقيادة العالم الكبير والمستنير الدكتور / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نجحت في عقد (811) أسبوعًا ثقافيًّا بالمساجد الكبرى وإطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم ، وهي: التفسير وعلوم القرآن ، والحديث وعلومه ، والفقه وأصوله، واللغة العربية ، بمشاركة (71) مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء ، وإطلاق ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد (48) ندوة أسبوعيًّا ، إضافة إلى إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة (89) مسجدًا ، وإطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.



