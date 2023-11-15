سياسي: الانتخابات الرئاسية مرحلة فارقة في تاريخ مصر

أكد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد مرحلة فارقة في تاريخ الحياة السياسية في مصر، وذلك بسبب ما تشهده المنطقة والدول المجاورة من صراعات في الفترة الحالية.

وأضاف غباشي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري واستحقاق دستوري، مؤكداً على أهمية توجه جميع المواطنين إلى صناديق الاقتراع، واختيار رئيس الجمهورية المقبل بكل شفافية.

غباشي يطالب وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بضرورة توعية المواطنين

وطالب غباشي، وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، بضرورة توعية المواطنين، بالإضافة إلى عمل حملات إعلانية تبرز أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الخارج أيام 1و2و3 من الشهر نفسه.