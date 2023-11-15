سياسي يشيد بمشاركة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد جمال أسعد المفكر السياسي، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذهاب إلى صندوق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية، لافتًا إلى أن المشاركة واجب وطني واستحقاق دستوري.

أسعد يراهن على الدور التوعوي والتثقيفي للمواطنين

وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الأمور السياسية في البلاد تستقيم من خلال المشاركة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، مراهناً على الدور التوعوي والتثقيفي للمواطنين وحثهم الوطني من أجل اختيار رئيس للجمهورية.

سياسي يشيد بمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشاد المفكر السياسي، بمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن مشاركة ثلاث مرشحين من أحزاب سياسية مختلفة يؤكد على الديمقراطية السياسية في مصر وترك اختيار الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية للمواطن من خلال صندوق الاقتراع.

موعد الانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الخارج أيام 1و2و3 من الشهر نفسه.