الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سياسي يشيد بمشاركة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد جمال أسعد المفكر السياسي، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذهاب إلى صندوق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية، لافتًا إلى أن المشاركة واجب وطني واستحقاق دستوري.

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طارق فهمي: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية

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سياسي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري

أسعد يراهن على الدور التوعوي والتثقيفي للمواطنين

وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الأمور السياسية في البلاد تستقيم من خلال المشاركة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، مراهناً على الدور التوعوي والتثقيفي للمواطنين وحثهم الوطني من أجل اختيار رئيس للجمهورية.

سياسي يشيد بمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشاد المفكر السياسي، بمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن مشاركة ثلاث مرشحين من أحزاب سياسية مختلفة يؤكد على الديمقراطية السياسية في مصر وترك اختيار الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية للمواطن من خلال صندوق الاقتراع.

موعد الانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الخارج أيام 1و2و3 من الشهر نفسه.

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