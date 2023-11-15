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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سياسي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري

اكرام بدر الدين-
اكرام بدر الدين- أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في ديسمبر المقبل تعد استحقاق سياسي ودستوري مهم، حيث أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودستوري على كل مواطن.

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تعددية في عدد المرشحين 

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك تعددية في عدد المرشحين ، فلدينا أربعة مرشحين، وأيضًا هناك تسهيلات قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين فيوجد عدد كبير من اللجان العامة والفرعية في المحافظات، وتسهيلات لذوي الإعاقة وكذلك المواطنين بالخارج وأيضًا برامج إلكترونية لمعرفة اللجنة الانتخابية الخاصة بكل مواطن قبل الذهاب لمراكز الاقتراع.

تحديد مستقبل الوطن 

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سيكون هناك درجة مشاركة جيدة في الانتخابات المقبلة من مختلف الفئات من الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، حيث إن الانتخابات تحظى بمتابعة دولية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تحدد مستقبل الوطن في اختيار الرئيس القادم لمدة لمدة ستة سنوات في ظل متغيرات وتحديات إقليمية ودولية متعددة، وتحديات تنموية بالداخل.

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الخارج أيام 1و2و3 من الشهر نفسه.

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