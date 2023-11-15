أسعار الأعلاف وخاماتها صباح اليوم الأربعاء عقب الزيادات الأخيرة

أسعار الأعلاف.. واصلت أسعار الأعلاف خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى التاجر، استقرارهًا، وحافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى نحو 13,000 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف "بادي تسمين سوبر 23%" نحو 22.500 جنيه.

وفي وقت سابق، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات أعلاف خلال الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، وبلغت الكمية 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 60 مليون دولار.

وخيم الهدوء والثبات علي معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على لاساحة السلعية ولارضاء متابعيها المهتمين بهذا الامر، وجالءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الاربعاء لدى التاجر وفي الاسواق

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم تتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند 42,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 13,000 جنيه للطن.

الدي دي جي

لم تتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

حافظت أسعار كسب العباد علي نفس مستوياتها المرتفعة، لتصل إلى 19,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف

تشهد أسعار الأعلاف حالة من الاستقرار اليوم بالأسواق، إذ سجل سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%»، 22.500 جنيه.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%»، استقرارًا عند 22.400 جنيه للطن، واستقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%»، عند 22.300 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%»، 22.000 جنيه للطن.