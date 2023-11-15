بايدن وشي يجتمعان في سان فرانسيسكو لتخفيف التوترات

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، في كاليفورنيا اليوم الأربعاء في محاولة لتحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بين البلدين.

و يعقد الاجتماع في سان فرانسيسكو على هامش قمة المجموعة الاقتصادية لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك).

ولم يجتمع بايدن مع شي شخصيا منذ قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا قبل عام.

وقال الجانب الأمريكي إن الهدف من المحادثات هو تنظيم المنافسة بين البلدين بطريقة مسئولة وتأمين قنوات الاتصال وتجنب الانجراف نحو صراع عسكري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، هذا الأسبوع إن الصين تريد إعادة العلاقات إلى "مسار مستقر".

ومن المتوقع أن يستغرق الاجتماع عدة ساعات. واتسمت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بالتوتر لبعض الوقت. وأدت الحرب التجارية واتهامات بالتجسس والتوترات المحيطة بتايوان وموقف الصين في حرب أوكرانيا إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وحذرت ماو من أن بكين غير مستعدة للتراجع عندما يتعلق الأمر بتايوان ومطالباتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وهما نقطتان خلافيتان أثارتا شبح الحرب.

ومع ذلك، فقد سعى الجانبان الصيني والأمريكي في الأشهر الأخيرة إلى إحياء الحوار كل منهما مع الآخر. وسبق اللقاء الرئاسي عدة اجتماعات بين أعضاء رفيعي المستوى في حكومتي البلدين.