طارق فهمي: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المشاركة والنزول من قبل المواطنين لاختيار مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة مهم للغاية، خاصة أنه تعطي زخمًا للعملية الانتخابية وللحدث المهم والأبرز في مصر وهو اختيار مرشح رئاسي.

مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية

وطالب فهمي في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" بمشاركة كافة المواطنين في التصويت، لاسيما أن ذلك يعطي للمواطن إحساس في اختيار رئيس وهو ما ينعكس على مستقبل حياته بالإيجاب، مشيرًا أن الحديث عن أن الانتخابات بأنها محسومة هو دعاوي مغرضة من الإعلام المعادي للدولة المصرية.

الانتخابات الرئاسية في مصر

وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه على الإعلام دور مهم في الوقت الحالي، للتأكيد على دور المواطن في العملية الانتخابية وإبراز نشاط المرشحين، وتوضيح رؤيتهم للمواطنين، مفيدًا أن الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية ليس صحيحًا، وأن الدولة قوية وقادرة على إجراء الانتخابات وتم تحديد خريطة لذلك من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.