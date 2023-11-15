محمود منصور: توجيهات الرئيس بتوفير إمدادات غذائية للشعب الفلسطيني تأكيد على إنسانيته

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، تأكيد على إنسانية الرئيس السيسي ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن توجيهات الرئيس السيسي استكمالا للدور المصري التاريخي الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، وتأكيد على أن الدولة المصرية قيادة وشعبا قيادة وشعبًا لن يتخليان عن القضية الفلسطينية وسيظلان خلفها حتى حصول الشعب الشقيق على حقوقه المشروعة.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمارس دورها الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية بدبلوماسية شديدة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع النائب محمود منصور، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوفير مخزون استراتيجي إضافي من السلع الأساسية للمواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك خير دليل على إحساسه بالمواطن البسيط وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.

كما وجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.